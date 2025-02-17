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Назван клуб Евролиги, с которым заключил контракт Даниэль Тайс после ухода из НБА

Назван клуб Евролиги, с которым заключил контракт Даниэль Тайс после ухода из НБА
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32-летний немецкий центровой Даниэль Тайс заключил контракт с «Монако». Об этом информирует пресс-служба команды.

«Монако» построил что-то грандиозное. Очевидно, я хотел бы тоже поучаствовать в этом приключении, побеждать и иметь шанс выиграть Евролигу», — сказал Тайс.

Фото: AS Monaco Basketball

Последним клубом Тайса был «Нью-Орлеан Пеликанс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. В 38 матчах нынешнего сезона Даниэль в среднем набирал 4,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,6 передачи. В НБА он выступал с 2017 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что немец получил несколько предложений от клубов НБА и Евролиги, однако отклонил их.

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