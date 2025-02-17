Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах Влада Голдина попасть в НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу выступления российского баскетболиста Владислава Голдина в NCAA. Спортсмен выступает за университет Мичигана.

«Есть ли у Голдина шансы попасть в НБА? Я люблю смотреть любой баскетбол. Только на NCAA у меня времени нет. Голдин — мощный и высокорослый центр. Он выставит свою кандидатуру на драфт уже в этом году. А дальше понадобится чуточку везения, чтобы попасть к тому тренеру, который будет доверять и уделять персональное внимание», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: