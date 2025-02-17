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Вембаньяма принёс книгу на игру, Йокич забавно отреагировал

Вембаньяма принёс книгу на игру, Йокич забавно отреагировал
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич удивился, увидев книгу у игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Йокич. Ты действительно принёс книгу?

Вембаньяма. Да. Я читаю перед каждой игрой.

Услышав ответ француза, Йокич схватился за голову.

Вембаньяма принёс книгу на игру, Йокич забавно отреагировал:

Напомним, финальный Матч звёзд НБА 2025 года между «мировыми звёздами», собранными Шакилом О’Нилом и «мировыми звёздами», собранными Чарльзом Баркли, закончился со счётом 41:25 в пользу команды О’Нила. Игра проходила в специальном формате — до 40 очков. Вембаньяма и Йокич выступали за команду Баркли.

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