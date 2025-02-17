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Экс-игрок НБА: если не хотите платить Луке Дончичу, продавайте команду

Экс-игрок НБА: если не хотите платить Луке Дончичу, продавайте команду
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джален Роуз поделился мнением о решении «Даллас Маверикс» обменять словенского разыгрывающего Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В прошлом году он вывел их в финал НБА. Пять раз попадал в первую сборную всех звёзд. Я вижу это так, что они просто не захотели платить Луке. Если вы не хотите платить Луке, просто продайте команду. Именно так я считаю», — сказал Роуз в эфире шоу на TNT.

После перехода в «Лейкерс» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

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