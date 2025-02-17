Энтони Эдвардс назвал самого сложного соперника в потенциальной игре один на один

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант был бы самым тяжёлым противником в потенциальном турнире один на один, если бы он был организован в рамках Матча всех звёзд НБА.

«Кевин Дюрант. Это точно. Он может реализовать любой бросок. Не знаю как, но я наблюдал это на Олимпийских играх. Я видел это своими глазами. Я видел это в плей-офф. Так что да, я выбираю его», — сказал Эдвардс в эфире NBA TV.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант к настоящему моменту принял участие в 41 встрече, где в среднем набирал 27,3 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: