Даниэль Тайс назвал главные отличия между НБА и Евролигой

32-летний немецкий центровой и новичок «Монако» Даниэль Тайс поделился мнением об отличиях между НБА и Евролигой. Тайс выступал в НБА с 2017 года.

«Конечно, между Евролигой и НБА есть большая разница. Одно из отличий заключается в том, что в НБА проводится более 80 матчей, и, если проиграешь один или два из них, наверстать упущенное и компенсировать поражения будет легко. В Евролиге, несмотря на то что здесь 34 встречи, каждое поражение играет большую роль. Нельзя просто сказать: «Ничего, мы проиграем этот матч, а затем выиграем следующие два». Думаю, в этом и заключается большая разница. Каждая встреча в Евролиге действительно имеет значение.

НБА, вероятно, более динамичная и спортивная игра. В Евролиге уделяется больше внимания различным системам. В силу некоторых отличий в правилах играть в обороне можно также по-другому», — приводит слова Тайса пресс-служба «Монако».

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