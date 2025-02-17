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Двукратный чемпион данк-контеста НБА заявил, что хочет вернуться в конкурс

Двукратный чемпион данк-контеста НБА заявил, что хочет вернуться в конкурс
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29-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» на позиции атакующего защитника, и двукратный победитель слэм-данк контеста североамериканской лиги Зак Лавин изъявил желание вернуться в конкурс.

«Думаю, я могу снова повторить это...» — написал Лавин в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Лавин дважды становился победителем конкурса во времена выступлений за «Миннесоту Тимбервулвз» — в 2015 и 2016 году.

Сразу после победы Мэка Маккланга на слэм-данк контесте 2025 года, благодаря которой игрок «Орландо Мэджик» стал первым, кто одержал три кряду победы в конкурсе, две звезды лиги изъявили желание поучаствовать — Джа Морант из «Мемфис Гриззлиз» и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

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