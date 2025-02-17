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«Мог бы сказать раньше». Звёзды НБА раскритиковали Леброна за позднее снятие с МВЗ

«Мог бы сказать раньше». Звёзды НБА раскритиковали Леброна за позднее снятие с МВЗ
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, член Зала славы баскетбола Винс Картер и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс подвергли критике то, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о снятии с Матча всех звёзд — 2025 слишком поздно, сообщает портал Fadeaway World.

Грин. Думаю, Брон мог бы помочь какому-то другому игроку и сказать [о том, что сам не будет принимать участия в МВЗ].

Картер. Надо было сказать об этом [о травме лодыжки] раньше, чтобы нашли другого парня. Есть много ребят, достойных принять участие в Матче всех звёзд.

Перкинс. Леброн мог бы сказать об этом раньше. Норман Пауэлл мог выйти вместо него.

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