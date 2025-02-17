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Тейтум — об обмене Дончича: я уже не маленький и не смотрю матчи «Лейкерс»

Тейтум — об обмене Дончича: я уже не маленький и не смотрю матчи «Лейкерс»
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26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, ответил на вопрос, как относится к переходу звёздного словенского защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на фоне своей любви в детстве к легенде «озёрников» Коби Брайанту.

– Джейсон, как ты относишься к обмену Луки Дончича в «Лейкерс», ведь в детстве ты был фанатом Коби Брайанта и рос на его игре?
– Многие дети раньше смотрели игры «Лейкерс», а сейчас смотрят матчи «Селтикс». Ну а я уже не маленький ребёнок, поэтому на самом деле не смотрю «Лейкерс». Я большой фанат «Селтикс», — приводит слова Тейтума издание The Playoffs.

В финале сезона-2023/2024 «Селтикс» обыграли «Маверикс» с Дончичем со счётом 4-1, став чемпионами лиги.

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