Кайри Ирвинг — о возможных соревнованиях один на один на Матче звёзд: нет дыма без огня

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал возможное появление на Матче звёзд североамериканской лиги соревнования по игре один на один.

«Я открыт для возможности принять участие в этом соревновании. Да, как вы понимаете, дыма без огня не бывает. Это был бы тот самый необходимый огонь и азарт в Матче звёзд — устроить игры один на один», — приводит слова Ирвинга издание Clutch Points.

Ранее двукратный чемпион данк-контеста НБА заявил, что хочет вернуться в конкурс.