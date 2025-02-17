Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг — о возможных соревнованиях один на один на Матче звёзд: нет дыма без огня

Кайри Ирвинг — о возможных соревнованиях один на один на Матче звёзд: нет дыма без огня
Комментарии

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал возможное появление на Матче звёзд североамериканской лиги соревнования по игре один на один.

«Я открыт для возможности принять участие в этом соревновании. Да, как вы понимаете, дыма без огня не бывает. Это был бы тот самый необходимый огонь и азарт в Матче звёзд — устроить игры один на один», — приводит слова Ирвинга издание Clutch Points.

Ранее двукратный чемпион данк-контеста НБА заявил, что хочет вернуться в конкурс.

Материалы по теме
Двукратный чемпион данк-контеста НБА заявил, что хочет вернуться в конкурс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android