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Кайри Ирвинг намерен выступать за сборную Австралии по баскетболу

Кайри Ирвинг намерен выступать за сборную Австралии по баскетболу
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32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, рассказал, что всерьёз рассматривает возможность присоединения к сборной Австралии.

«Мы сейчас активно работаем над этим вопросом. Пытаемся определить лучший способ получить разрешение. Много бюрократии. Разумеется, решение сборной США тоже будет иметь значение, но я просто пытаюсь добиться наилучшего исхода. Честно говоря, если мне предоставится возможность играть за Австралию, это будет замечательно», — приводит слова Ирвинга портал Basket News.

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