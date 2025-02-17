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Самый низкий игрок в истории НБА встретился с 218-сантиметровым Виктором Вембаньямой

Самый низкий игрок в истории НБА встретился с 218-сантиметровым Виктором Вембаньямой
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59-летний бывший американский баскетболист и самый низкий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), известный по выступлениям за «Шарлотт Хорнетс», Маггси Богз во время уикенда Матча звёзд североамериканской лиги встретился со звёздным французским форвардом «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой.

Богз обладает ростом в 160 см. В течение 14 сезонов выступал в НБА на позиции разыгрывающего зхащитника. Помимо «Шарлотт Хорнетс», также играл за «Вашингтон Буллетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Завершил карьеру в «Торонто Рэпторс».

Вембаньяма впервые в сезоне-2024/2025 принял участие в Матче звёзд. Это его второй сезон в североамериканской лиге.

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