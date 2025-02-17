Дрэймонд Грин: в этом году «Голден Стэйт» станет чемпионом НБА

34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», уверен, что в этом сезоне его команде удастся завоевать кубок Ларри О'Брайана.

«С самого начала сезона мы двигались в неправильном направлении, думая, что у нас что-то получается. Но это было не так. С приходом Джимми в команду мы выходим на площадку, думая и веря, что завоюем титул. Батлер вернул нам надежду. И я думаю, что мы станем чемпионами в этом году. Извините, я соврал. Не думаю, а знаю точно, что мы станем чемпионами в этом сезоне», — приводит слова Грина портал Basket News.