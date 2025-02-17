Кайри Ирвинг объяснил, почему соревнование по игре один на один нужно НБА

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, объяснил, почему появление соревнования один на один во время Матча звёзд поможет лиге.

«Я не думаю, что кто-то постесняется выйти и сыграть один на один. Я просто думаю, что в первую очередь нужно ценить то, что ты делаешь в этой лиге, потому что ты должен думать и делать всё намного иначе, чем то, чем ты занимаешься при игре пять на пять.

У нас появится возможность увидеть новый взгляд на баскетбол в НБА, когда игроки покажут все свои лучшие стороны и какие-то трюки. Так что, возможно, если мы создадим такое соревнование, то я точно приму участие», — приводит слова Ирвинга издание Clutch Points.