Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден — о возвращении на прошлую арену «Уорриорз»: снится мне в кошмарах

Джеймс Харден — о возвращении на прошлую арену «Уорриорз»: снится мне в кошмарах
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, высказался о стадионе «Оракл-Арена», на котором раньше играл клуб «Голден Стэйт Уорриорз», вспомнив семиматчевое противостояние с «воинами» в финале конференции сезона-2017/2018.

«Я помню нашу серию, и это была настоящая война. Тот плей-офф изменил лигу и нашу игру. Эта арена до сих пор преследует меня в кошмарах. Мы собирали команды, чтобы обыграть «Уорриорз». Каждый из таких парней, как я, Кей Ди [Кевин Дюрант], Брон [Леброн Джеймс], отдавали самих себя, чтобы превзойти «Голден Стэйт», — приводит слова Хардена издание Sportskeeda.

Матч звёзд — 2025 прошёл на «Оракл-Арене», на которой «воины» выступали до 2019 года.

Материалы по теме
Кайри Ирвинг объяснил, почему соревнование по игре один на один нужно НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android