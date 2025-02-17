Джеймс Харден — о возвращении на прошлую арену «Уорриорз»: снится мне в кошмарах

35-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, высказался о стадионе «Оракл-Арена», на котором раньше играл клуб «Голден Стэйт Уорриорз», вспомнив семиматчевое противостояние с «воинами» в финале конференции сезона-2017/2018.

«Я помню нашу серию, и это была настоящая война. Тот плей-офф изменил лигу и нашу игру. Эта арена до сих пор преследует меня в кошмарах. Мы собирали команды, чтобы обыграть «Уорриорз». Каждый из таких парней, как я, Кей Ди [Кевин Дюрант], Брон [Леброн Джеймс], отдавали самих себя, чтобы превзойти «Голден Стэйт», — приводит слова Хардена издание Sportskeeda.

Матч звёзд — 2025 прошёл на «Оракл-Арене», на которой «воины» выступали до 2019 года.