Дрэймонд Грин может занять пост главного тренера «Голден Стэйт» после выхода на пенсию

34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил, что руководство клуба предложило ему после завершения карьеры занять пост главного тренера команды.

«Мне уже предложили должность главного тренера «Голден Стэйт», когда я закончу. Думаете, что буду отстойным тренером? Я мог бы стать хорошим специалистом, но не хочу им быть», — приводит слова Грина портал Fadeaway World.

Напомним, Грин был выбран на драфте НБА в 2012 году калифорнийским клубом под общим 35-м номером и с тех пор выступал только за «Голден Стэйт».