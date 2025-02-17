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Стивен Эй Смит — о современной НБА: игроки смотрят на лигу, как на банк

Стивен Эй Смит — о современной НБА: игроки смотрят на лигу, как на банк
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал современное поколение игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за их подход к баскетболу, приведя цитату одного из анонимных известных агентов севераомериканской лиги.

«Есть игроки, которые зарабатывают деньги целого поколения, но пренебрегают собственным продуктом, то есть игрой. Один очень известный агент сказал мне: «Проблема в том, что игроки смотрят на НБА, как на банк, а не как на своего партнёра, дающего хорошо жить», — приводит слова Стивена Эй Смита издание Clutch Points.

Ранее Стивен Эй Смит предложил «Лос-Анджелес Лейкерс» подписать контракт с восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА Дуайтом Ховардом.

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