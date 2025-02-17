В НБА предложили провести турнир один на один с призовым фондом в $ 1 млн — FOS

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсудило возможность провести турнир один на один с призовым фондом в $ 1 млн во время следующего Матча звёзд североамериканской лиги в 2026 году, сообщило издание Front Office Sports.

Последние годы уикенд всех звёзд в НБА подвергается критике – как со стороны экспертов, так и рядовых фанатов.

Обсуждение введения соревнования по игре один на один ведётся довольно давно. Ранее звёздный разыгрывающий защитник команды НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг объяснил, почему данное нововведение в Матч звёзд поможет североамериканской лиге, а также её рейтингам.