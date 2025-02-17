Яннис Адетокунбо: Матч всех звёзд в 2027 году должен пройти в Рио-де-Жанейро или Китае!

30-летний греческий тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выступил за то, чтобы Матч всех звёзд НБА в 2027 году прошёл не в США.

— Яннис, в контексте возможных изменений формата проведения Матч всех звёзд НБА обсуждается вопрос о противостоянии сборных США и мира. Как вы на это смотрите?

— Мне бы это понравилось. Думаю, это был бы самый интересный и захватывающий формат. Мне бы это понравилось, и, конечно, я буду гордиться [участием в таком Матче всех звёзд].

Когда ты играешь с Шеем [Гилджес-Александером], [Николой] Йокичем, Лукой [Дончичем], Уэмби [Виктором Вембаньямой], [Карлом-Энтони] Таунсом, [Алпереном] Шенгюном против лучших парней из США, то это звучит весело. Думаю, что это лучший формат [какой может быть].

— Хотели бы вы когда-нибудь увидеть Матч всех звёзд за рубежом?

— Это было бы весело, очень весело. Например, Матч всех звёзд в Париже… Это было бы действительно очень круто — провести игру или в Великобритании, или в Париже, или в Греции. Конечно, это маленькие страны, но почему бы и нет? Или провести Матч всех звёзд в Китае. Все парни поедут туда на выходные и сыграют в баскетбол. Это было бы весело и привлечёт больше внимания к игре, сделает её более увлекательной. Матч всех звёзд 2027 года должен пройти в Рио-де-Жанейро или в каком-нибудь городе Китая! — приводит слова Адетокунбо портал Fadeaway World.