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Генеральный менеджер команды НБА раскритиковал комиссионера лиги Адама Сильвера

Генеральный менеджер команды НБА раскритиковал комиссионера лиги Адама Сильвера
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Неназванный генеральный менеджер одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) раскритиковал комиссионера североамериканской лиги Адама Сильвера за его управление НБА.

«Адам Сильвер одержим турнирами. Он добавил стадию плей-ин, внутрисезонный турнир, а теперь и Матч всех звёзд. Они не принесли пользы нашей лиге», — приводит слова менеджера издание NBA Central в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации обсудило возможность провести турнир один на один с призовым фондом в $ 1 млн во время следующего Матча звёзд — 2026.

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