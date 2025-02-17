Генеральный менеджер команды НБА раскритиковал комиссионера лиги Адама Сильвера

Неназванный генеральный менеджер одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) раскритиковал комиссионера североамериканской лиги Адама Сильвера за его управление НБА.

«Адам Сильвер одержим турнирами. Он добавил стадию плей-ин, внутрисезонный турнир, а теперь и Матч всех звёзд. Они не принесли пользы нашей лиге», — приводит слова менеджера издание NBA Central в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации обсудило возможность провести турнир один на один с призовым фондом в $ 1 млн во время следующего Матча звёзд — 2026.