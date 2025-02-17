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Баркли, назвавший Сан-Франциско крысиной норой, показал средние пальцы фанатам «воинов»

Баркли, назвавший Сан-Франциско крысиной норой, показал средние пальцы фанатам «воинов»
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Легендарный баскетболист, игравший на позиции форварда, и 11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли показал средние пальцы пальцы фанатам «Голден Стэйт Уорриорз», освистывающим экс-игрока во время звёздного уикенда. Перед этим Баркли назвал Сан-Франциско крысиной норой, в которой он не хочет появляться.

Во время начала работы перед Матчем звёзд фанаты активно освистывали и букали в адрес Баркли, выкрикивая оскорбительные кричалки. Один из соведущих Чарльза — Эрни Джонсон — пытался успокоить толпу, но та была неостановима, а после Баркли повернулся на своём кресле и показал фанатам средние пальцы.

Ранее генеральный менеджер команды НБА раскритиковал комиссионера лиги Адама Сильвера.

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