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Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Никс» — в топ-5, «Лейкерс» — в топ-10

Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Никс» — в топ-5, «Лейкерс» — в топ-10
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Бостон Селтикс».
3. «Кливленд Кавальерс».
4. «Денвер Наггетс».
5. «Нью-Йорк Никс».
6. «Мемфис Гриззлиз».
7. «Лос-Анджелес Лейкерс».
8. «Хьюстон Рокетс».
9. «Миннесота Тимбервулвз».
10. «Лос-Анджелес Клипперс».
11. «Индиана Пэйсерс».
12. «Даллас Маверикс».
13. «Голден Стэйт Уорриорз».
14. «Милуоки Бакс».
15. «Детройт Пистонс».
16. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
17. «Финикс Санз».
18. «Орландо Мэджик».
19. «Сакраменто Кингз».
20. «Майами Хит».
21. «Сан-Антонио Спёрс».
22. «Атланта Хоукс».
23. «Бруклин Нетс».
24. «Торонто Рэпторс».
25. «Филадельфия Сиксерс».
26. «Юта Джаз».
27. «Чикаго Буллз».
28. «Нью-Орлеан Пеликанс».
29. «Шарлотт Хорнетс».
30. «Вашингтон Уизардс».

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