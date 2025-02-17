Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо — о желании выступать на данк-контесте: меня взломали

Адетокунбо — о желании выступать на данк-контесте: меня взломали
Комментарии

30-летний греческий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал своё сообщение после слэм-данк контеста о желании выступить в следующем году, заявив, что его взломали.

«Оу, прошлой ночью меня взломали! Кто-то взял мой телефон с зарядки, ушёл в соседнюю комнату и написал это сообщение», — отшутился на пресс-конференции после Матча звёзд Адетокунбо.

В 2025 году победу в контесте одержал игрок Мэк Маккланг («Орландо Мэджик»). Он стал первым в истории лиги, кто сделал это три раза подряд.

Ранее двукратный чемпион данк-контеста Зак Лавин, представляющий команду НБА «Сакраменто Кингз», в социальных сетях заявил, что хочет вернуться в этот конкурс.

Материалы по теме
Двукратный чемпион данк-контеста НБА заявил, что хочет вернуться в конкурс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android