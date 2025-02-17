Адетокунбо — о желании выступать на данк-контесте: меня взломали

30-летний греческий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал своё сообщение после слэм-данк контеста о желании выступить в следующем году, заявив, что его взломали.

«Оу, прошлой ночью меня взломали! Кто-то взял мой телефон с зарядки, ушёл в соседнюю комнату и написал это сообщение», — отшутился на пресс-конференции после Матча звёзд Адетокунбо.

В 2025 году победу в контесте одержал игрок Мэк Маккланг («Орландо Мэджик»). Он стал первым в истории лиги, кто сделал это три раза подряд.

Ранее двукратный чемпион данк-контеста Зак Лавин, представляющий команду НБА «Сакраменто Кингз», в социальных сетях заявил, что хочет вернуться в этот конкурс.