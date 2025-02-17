Грин раскритиковал решение лиги пригласить новичков НБА в основной Матч звёзд

34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», раскритиковал решение лиги пригласить победителей Матча восходящих звёзд в основной Матч звёзд.

«Мне пришлось очень постараться, чтобы впервые сыграть в воскресенье вечером на уикенде всех звёзд. И поскольку рейтинги падают, а сама игра плохая, мы привлекаем восходящих звёзд? Но это не решение проблемы.

В Америке у президента есть самолёт, называющийся «Борт №1», верно? У них есть несколько моделей таких самолётов, но бортом №1 называется тот, на котором президент. Так вот, Матч звёзд НБА — это такой же топ-1 борт для игроков. У нас есть площадки, у нас есть конкурсы. Когда на паркете собираются все звёзды, то теперь это корт всех звёзд!

Эти ребята не попали в сборную всех звёзд. Участвовать в Матче звёзд и не попасть в команду путём голосования — это абсурд», — приводит слова Грина издание Sports Illustrated.