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Руководство «Мавс» подделало отчёт о травме Дончича для сокрытия его проблем с физформой

Руководство «Мавс» подделало отчёт о травме Дончича для сокрытия его проблем с физформой
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Руководство техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» подделало отчёт о травме 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича, чтобы скрыть его проблемы с физической формой.

«В ноябре Дончич пропустил пять игр из-за того, что «Мавс» объявили о его растяжении правого запястья. Такая классификация травмы не совсем верна. На самом деле Дончич должен был использовать перерыв, чтобы улучшить свою форму, сообщили источники в команде», — сказано в материале New York Times.

Ранее Джейсон Тейтум ответил, как относится к переходу Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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