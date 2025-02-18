Руководство «Мавс» подделало отчёт о травме Дончича для сокрытия его проблем с физформой

Руководство техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» подделало отчёт о травме 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича, чтобы скрыть его проблемы с физической формой.

«В ноябре Дончич пропустил пять игр из-за того, что «Мавс» объявили о его растяжении правого запястья. Такая классификация травмы не совсем верна. На самом деле Дончич должен был использовать перерыв, чтобы улучшить свою форму, сообщили источники в команде», — сказано в материале New York Times.

Ранее Джейсон Тейтум ответил, как относится к переходу Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».