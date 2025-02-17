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Трёхкратный чемпион данк-контеста НБА заработал за победы больше, чем за карьеру игроком

Трёхкратный чемпион данк-контеста НБА заработал за победы больше, чем за карьеру игроком
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26-летний американский баскетболист, выступающий за фарм-команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» в Лиге развития (G-лига), Мэк Маккланг за три победы на данк-контесте североамериканской лиги заработал больше, чем за свою карьеру.

Маккланг подписал контракт с «Орландо» в сезоне-2022/2023 и с того момента провёл за клуб в НБА три игры, одержав две победы, и заработал $ 132 тыс., бо́льшую часть времени играя в Лиге развития. За три победы в данк-контесте Мэк получил $ 310 тыс.

Маккланг стал первым игроком, который три раза подряд одерживал победу в конкурсе, и вторым, кто сделал это трижды.

Ранее Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт Уорриорз» раскритиковал решение лиги пригласить новичков НБА в основной Матч звёзд.

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