Инсайдер рассказал о будущем форварда «Шарлотт», обмен которого в «Лейкерс» был сорван

Журналист Род Бун рассказал о будущем форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Марка Уильямса, обмен которого в «Лос-Анджелес Лейкерс» был аннулирован.

«В отличие от Кнехта, который в среду вечером принял участие в матче с «Джаз» в Юте после того, как не сыграл в понедельник, несмотря на то что был доступен в дебютной встрече Луки Дончича в Лос-Анджелесе, Уильямс остался в стороне от деятельности «Шарлотт».

Несомненно, в «Хорнетс» решили дать форварду больше времени на то, чтобы мысленно переварить этот ураган, произошедший в дедлайн обменов. В то же время «Хорнетс» связывались с НБА, спрашивая, можно ли что-нибудь сделать в связи со сделкой, источники в лиге подтвердили The Observer, что они всё же ожидают возвращения Уильямса в состав», — приводит слова Буна издание The Charlotte Observer.