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Дрэймонд Грин предсказал победителя в случае появления в НБА турнира один на один

Дрэймонд Грин предсказал победителя в случае появления в НБА турнира один на один
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о потенциальном турнире один на один в рамках Матча всех звёзд НБА. Ранее в СМИ сообщалось о вероятности, что такое состязание состоится в следующем году.

«Кто бы выиграл турнир один на один? Леброн», — ответил Грин на пресс-конференции.

Ранее мнением о возможности проведения турнира в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации поделился атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Эдвардс предположил, кто был бы самым тяжёлым противником в игре один на один.

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