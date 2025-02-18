Кевин Дюрант ответил критикам Матча всех звёзд НБА

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал критику формата Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Ранее недовольство выражали многие эксперты и болельщики.

«Думаю, веселее жаловаться на НБА, чем смотреть её. Безумие. Тогда нужно отменить Матч всех звёзд и просто дать всем отдохнуть, раз уж мы так несчастны в это время», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

В этом сезоне НБА к настоящему моменту Дюрант принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 27,3 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

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