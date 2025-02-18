Университет Влада Голдина поднялся сразу на восемь мест в топ-25 рейтинга команд NCAA

Университет Мичигана, за который выступает российский баскетболист Владислав Голдин, поднялся сразу на восемь позиций и занял 12-е место в топ-25 рейтинга лучших команд NCAA. Пресс-служба Мичиганского университета разместила соответствующий пост по этому поводу, показав фото Влада на фоне цифры 12.

Фото: Michigan Men's Basketball

В настоящий момент победная серия университета Мичигана составляет шесть матчей. Голдин является одним из лидеров команды. В недавней игре с университетом Пердью, который также располагается в топ-25 рейтинга NCAA, Влад набрал 12 очков, совершил пять подборов и сделал три перехвата.

Возглавляет рейтинг Обернский университет.

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