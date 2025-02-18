Ведищев отметил достижения Андрея Кириленко на посту президента РФБ

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил прославленного баскетболиста, а ныне президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко с днём рождения. Сегодня, 18 февраля, Кириленко исполнилось 44 года.

«Сегодня свой день рождения празднует президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Дорогой Андрей Геннадьевич, примите мои поздравления! На протяжении 10 лет возглавляемая Вами Российская федерация баскетбола добилась значительных успехов. Были реализованы проекты по развитию профессиональных, любительских и детско-юношеских соревнований. Многое сделано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уверен, это далеко не предел. Впереди ждут только большие вызовы!

Федерация баскетбола Краснодарского края и я лично желаем сил для преодоления любых жизненных препятствий, реализации новых проектов на благо развития баскетбола России. С днём рождения!» — написал Ведищев на своей странице в социальных сетях.

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении нескольких лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги (2004 год). За время карьеры играл в таких командах, как «Спартак» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».

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