Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время Матча всех звёзд НБА высказался на тему завершения карьеры. Спортсмен пропустил уикенд из-за проблем со ступнёй и голеностопом.

«Остаётся не так много времени. Поэтому просто принимаешь это. Скоро это закончится», — приводит слова Леброна издание ESPN US.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал девять результативных передач.

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