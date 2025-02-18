Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры

Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время Матча всех звёзд НБА высказался на тему завершения карьеры. Спортсмен пропустил уикенд из-за проблем со ступнёй и голеностопом.

«Остаётся не так много времени. Поэтому просто принимаешь это. Скоро это закончится», — приводит слова Леброна издание ESPN US.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал девять результативных передач.

Материалы по теме
Баскетбол в жанре комедии — это Матч звёзд НБА. Смотреть на это просто невозможно
Баскетбол в жанре комедии — это Матч звёзд НБА. Смотреть на это просто невозможно

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android