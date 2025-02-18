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ЦСКА и «Зенит» поздравили Андрея Кириленко с днём рождения

Команды Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит» поздравили президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко с днём рождения. Сегодня, 18 февраля, Кириленко исполнилось 44 года.

«Сегодня свой день рождения отмечает экс-игрок ЦСКА, четырёхкратный чемпион России, двукратный чемпион Единой лиги ВТБ, MVP сезона Евролиги (2012), а ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко! От лица ПБК ЦСКА поздравляем и желаем счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в работе!» — говорится в сообщении армейцев.

«Баскетбольный клуб «Зенит» поздравляет с днём рождения президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

За время профессиональной карьеры Кириленко играл в таких командах, как ЦСКА, «Спартак» из Санкт-Петербурга, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».

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