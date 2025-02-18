Джеймс Харден высказался о приемлемом формате Матча всех звёзд НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мнением о приемлемом формате Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Восток против Запада? Это может сработать. Ещё одна идея — США против всего мира. Есть и другие варианты. Но, думаю, это должен просто быть Восток против Запада», — приводит слова Хардена Clutch Points.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА проходит в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

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