Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден высказался о приемлемом формате Матча всех звёзд НБА

Джеймс Харден высказался о приемлемом формате Матча всех звёзд НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мнением о приемлемом формате Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Восток против Запада? Это может сработать. Ещё одна идея — США против всего мира. Есть и другие варианты. Но, думаю, это должен просто быть Восток против Запада», — приводит слова Хардена Clutch Points.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА проходит в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

Материалы по теме
Баскетбол в жанре комедии — это Матч звёзд НБА. Смотреть на это просто невозможно
Баскетбол в жанре комедии — это Матч звёзд НБА. Смотреть на это просто невозможно

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android