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Федерация баскетбола Санкт-Петербурга сделала заявление о матче с разницей в 267 очков

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга сделала заявление о матче с разницей в 267 очков
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Федерация баскетбола Санкт-Петербурга дала новый комментарий по поводу скандального матча между командами «Купчинский Олимп» и Калининской СШОР, который состоялся в рамках первенстве Санкт-Петербурга среди девушек. Напомним, «Купчинский Олимп» одержал разгромную победу со счётом 277:10. Позже результат был аннулирован.

«Вы когда-нибудь видели такой результат? Понятия не имеем, что случилось. Что угодно могло повлиять на игроков, вплоть до магнитных бурь. Всё бывает. В одной из команд — в команде Калининской СШОР — выступали всего шесть человек. В Петербурге сейчас грипп и прочее, волна заболеваемости. А могли и просто психологически перегореть. Когда разберёмся в ситуации, опубликуем результаты на сайте», — приводит заявление Федерации баскетбола Санкт-Петербурга «Московская газета».

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