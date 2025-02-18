Единая лига представила топ-10 моментов с Матча звёзд — 2025

Единая лига ВТБ показала подборку из 10 лучших моментов на недавнем Матче звёзд. В топ-10 самых ярких событий минувшего уикенда вошли:
данк Георгия Жбанова;
данк Владислава Перевалова на Slam Dunk contest;
15 трёхочковых бросков подряд в конкуре «трёшек» от Гарретта Нэвелса;
попытка баскетболистки МБА-МГУСиТ Евгении Фролкиной обойти победителя конкурса трёхочковых бросков;
аллей-уп Алексы Аврамовича на Ройса Хэмма;
попадание в высокое кольцо Никиты Курбанова;
передача Джалена Рейнольдса и данк Девона Акун-Пёрселла;
аллей-уп Вячеслава Зайцева на Андрея Зубкова;
аллей-уп Алексы Аврамовича на Гарретта Нэвелса;
перехват и данк Джалена Рейнольдса.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Напомним, Матч звёзд проходил в формате противостояния российских игроков и легионеров («Хозяева» против «Гостей»). Победу со счётом 124:107 одержали «Хозяева».