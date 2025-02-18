Единая лига представила топ-10 моментов с Матча звёзд — 2025

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Единая лига ВТБ показала подборку из 10 лучших моментов на недавнем Матче звёзд. В топ-10 самых ярких событий минувшего уикенда вошли:

данк Георгия Жбанова;

данк Владислава Перевалова на Slam Dunk contest;

15 трёхочковых бросков подряд в конкуре «трёшек» от Гарретта Нэвелса;

попытка баскетболистки МБА-МГУСиТ Евгении Фролкиной обойти победителя конкурса трёхочковых бросков;

аллей-уп Алексы Аврамовича на Ройса Хэмма;

попадание в высокое кольцо Никиты Курбанова;

передача Джалена Рейнольдса и данк Девона Акун-Пёрселла;

аллей-уп Вячеслава Зайцева на Андрея Зубкова;

аллей-уп Алексы Аврамовича на Гарретта Нэвелса;

перехват и данк Джалена Рейнольдса.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, Матч звёзд проходил в формате противостояния российских игроков и легионеров («Хозяева» против «Гостей»). Победу со счётом 124:107 одержали «Хозяева».