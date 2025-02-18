Стефен Карри назвал баскетболистов, которые повлияли на его игру

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о знаменитом испанском баскетболисте Хуане Карлосе Наварро. За время карьеры он выступал в «Барселоне» и «Мемфис Гриззлиз».

«Я встречался с ним однажды, но просматривал много записей с его игрой. Вообще есть очень много снайперов, которые вдохновляли меня и повлияли на то, как я играю. От моего отца до Реджи Миллера и Стива Нэша. Хуан Карлос в этом списке», — сказал Карри на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 45 матчах, где в среднем набирал 23,5 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки: