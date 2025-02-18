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Леброн сравнил уровень современной НБА с тем, что было, когда он начинал карьеру в 2003-м

Леброн сравнил уровень современной НБА с тем, что было, когда он начинал карьеру в 2003-м
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о нынешнем состоянии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По ходу этого сезона в адрес лиги не раз звучали критические высказывания со стороны некоторых болельщиков и экспертов.

«Нынешний уровень НБА? Мы любим нашу игру. Баскетбол прекрасен. НБА стала лучше с тех пор, как я пришёл в лигу в 2003 году. Надеюсь, она будет ещё лучше, когда я закончу играть», — приводит слова Леброна ESPN US.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал девять результативных передач.

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