Видео: Леброн Джеймс провёл тренировку вместе с дочкой

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. Спортсмен продемонстрировал, как поддерживает физическую форму. Вместе с Леброном тренировку провела его дочь Жури.

Леброн Джеймс провёл тренировку вместе с дочкой:

Напомним, Джеймс пропускал недавний Матч всех звёзд НБА из-за проблем со ступнёй и голеностопом. В настоящий момент ему 40 лет. В нынешнем сезоне НБА лёгкий форвард к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал девять результативных передач.