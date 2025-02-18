Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Все были в ужасе, это же смерть». Экс-сотрудник «Далласа» — о пищевых привычках Дончича

«Все были в ужасе, это же смерть». Экс-сотрудник «Далласа» — о пищевых привычках Дончича
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-директор по количественным исследованиям и развитию в клубе НБА «Даллас Маверикс» Харалабос Вулгарис вспомнил о гастрономических привычках словенского разыгрывающего Луки Дончича, который недавно был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Вулгариса, Дончич во время дебютного сезона наполнял термос лимонадом и сладким чаем.

«Каждый сотрудник, который работал в «Маверикс», за исключением меня, был в ужасе от этого парня. Жидкие калории – это смерть. Мне это известно», — приводит слова Вулгариса The Athletic.

После обмена в «Лейкерс» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Дончича выгнали за лишний вес? А какие проблемы были у величайших игроков в истории НБА?
Дончича выгнали за лишний вес? А какие проблемы были у величайших игроков в истории НБА?

В Лос-Анджелесе готовят мурал с Коби Брайантом и Дончичем:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android