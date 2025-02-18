«Все были в ужасе, это же смерть». Экс-сотрудник «Далласа» — о пищевых привычках Дончича

Экс-директор по количественным исследованиям и развитию в клубе НБА «Даллас Маверикс» Харалабос Вулгарис вспомнил о гастрономических привычках словенского разыгрывающего Луки Дончича, который недавно был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Вулгариса, Дончич во время дебютного сезона наполнял термос лимонадом и сладким чаем.

«Каждый сотрудник, который работал в «Маверикс», за исключением меня, был в ужасе от этого парня. Жидкие калории – это смерть. Мне это известно», — приводит слова Вулгариса The Athletic.

После обмена в «Лейкерс» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

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