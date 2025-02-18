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«Это будет стоить Сильверу работы». Эксперт высказался после Матча всех звёзд НБА

«Это будет стоить Сильверу работы». Эксперт высказался после Матча всех звёзд НБА
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Известный американский спортивный журналист Джейсон Уитлок отреагировал на критику Матча всех звёзд НБА со стороны некоторых игроков североамериканской лиги, в частности тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Один из игроков, Дрэймонд Грин, выступает по телевидению и называет ваш продукт мусором. В конечном итоге это будет стоить Адаму Сильверу его работы. Я действительно искренне в это верю», — сказал Уитлок в своём подкасте.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА проходил в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

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