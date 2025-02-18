«Это будет стоить Сильверу работы». Эксперт высказался после Матча всех звёзд НБА

Известный американский спортивный журналист Джейсон Уитлок отреагировал на критику Матча всех звёзд НБА со стороны некоторых игроков североамериканской лиги, в частности тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Один из игроков, Дрэймонд Грин, выступает по телевидению и называет ваш продукт мусором. В конечном итоге это будет стоить Адаму Сильверу его работы. Я действительно искренне в это верю», — сказал Уитлок в своём подкасте.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА проходил в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

Рекорды НБА: