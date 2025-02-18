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Кевин Дюрант признался, что баскетбол спас ему жизнь

Кевин Дюрант признался, что баскетбол спас ему жизнь
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, признался, что баскетбол спас ему жизнь.

«Я родом из района, где люди даже не разговаривают друг с другом. В мире так много ненависти. Это меня очень расстраивает. Эта игра спасла мне жизнь. Она вытащила меня и мою семью из кучи дерьма, так что я просто благодарен за это. Серьёзно», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.

В текущем сезоне НБА американский игрок принял участие в 41 матче. В среднем за встречу Дюрант набирает 27,3 очка, а также делает 6,0 подбора.

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