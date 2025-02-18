Генменеджер «Далласа»: Дэвис лучше вписывается в культуру клуба, чем Дончич

Группа журналистов из авторитетного издания The Athletic опубликовала материал на основе утечек из клуба «Даллас Маверикс», согласно которому стало известно, что генеральный менеджер команды Нико Харрисон сказал игрокам после обмена словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на американского центрового Энтони Дэвиса.

«В частном порядке и публично Харрисон сказал, что он дал зелёный свет на обмен, поскольку чувствовал, что благодаря Дэвису у клуба повысятся шансы на завоевание кубка Ларри О'Брайана. Харрисон убеждён, что Энтони лучше вписывается в культуру «Мавс» [чем Лука Дончич]», — сказано в материале.