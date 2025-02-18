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Джа Морант может быть обменян в межсезонье — инсайдер

Джа Морант может быть обменян в межсезонье — инсайдер
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Журналист североамериканского издания The Ringer Ховард Бек сообщил, что лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта могут обменять после завершения сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я постоянно связываюсь с руководителями клубов в преддверии крайнего срока обмена — что произошло, что не произошло и что ожидать дальше. В НБА всегда надо следить за теми звёздами, которых могут обменять. Вдруг мне сообщили, что надо наблюдать за Джа Морантом этим летом», — приводит слова Бека портал Basket News.

В текущем сезоне НБА Морант принял участие в 32 матчах. В среднем за игру набирает 20,7 очка, делает 4,3 подбора, а также отдаёт 7,4 передачи.

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