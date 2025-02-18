В Лос-Анджелесе представили мурал с изображением Коби Брайанта и Луки Дончича

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершилась разработка мурала, на котором изображены легендарный пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «озёрников» Коби Брайант и новоиспечённый звёздный словенский защитник калифорнийского клуба Лука Дончич.

Изображение на мурале отсылает к одной из первых встреч Коби Брайанта и Луки Дончича в североамериканской лиге, когда Лука выступал за «Даллас Маверикс».

Фото: Аккаунт @kobemurals в X (ранее Twitter)

Дончич присоединился к «Лейкерс» 2 февраля в ходе обмена с «Маверикс». В Даллас отправились Энтони Дэвис и Макс Кристи, а в Лос-Анджелес, помимо Луки, – Макси Клебер и Маркиф Моррис.