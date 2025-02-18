Кевин Дюрант объяснил, почему у него прекрасные отношения со Стефеном Карри

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, объяснил, почему у него прекрасные отношения с лидером калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Со Стефом так легко играть. Он не требует мяч, у него нет эгоизма. Этот парень просто играет в потоке, и это тот тип игроков, с которыми легко выступать», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.

В текущем сезоне НБА американский игрок принял участие в 41 матче. В среднем за встречу Дюрант набирает 27,3 очка, а также делает 6,0 подбора.