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Кевин Дюрант объяснил, почему у него прекрасные отношения со Стефеном Карри

Кевин Дюрант объяснил, почему у него прекрасные отношения со Стефеном Карри
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, объяснил, почему у него прекрасные отношения с лидером калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Со Стефом так легко играть. Он не требует мяч, у него нет эгоизма. Этот парень просто играет в потоке, и это тот тип игроков, с которыми легко выступать», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.

В текущем сезоне НБА американский игрок принял участие в 41 матче. В среднем за встречу Дюрант набирает 27,3 очка, а также делает 6,0 подбора.

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