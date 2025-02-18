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Стивен Эй Смит: не верится, что иностранный игрок способен стать лицом НБА

Стивен Эй Смит: не верится, что иностранный игрок способен стать лицом НБА
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Эксперт НБА Стивен Эй Смит высказался о словах Энтони Эдвардса, заявившего, что он не хочет быть лицом НБА, и отметил, что иностранному игроку это не под силу.

«Мне не верится, что иностранный игрок способен стать лицом НБА. Конечно, я знаю, что они всемирно известны, их популярность распространяется по всему миру, но НБА рождена в Америке. Игрок должен находить отклик здесь. Если он его не находит, если он не важен для Америки, какой отклик он находит за её пределами? Так я к этому отношусь, это моё мнение. Я бы хотел, чтобы Энтони Эдвардс поменял своё мнение. Он и Стефен Карри — мои любимые игроки», — сказал Стивен Эй Смит в эфире ESPN.

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