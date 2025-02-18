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Скип Бэйлесс поздравил Майкла Джордана с днём рождения, подколов Леброна Джеймса

Скип Бэйлесс поздравил Майкла Джордана с днём рождения, подколов Леброна Джеймса
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Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поздравил легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана с днём рождения, подколов заодно лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«С днём ​​рождения, Майк. Один факт о карьере Эм Джея: вы понимаете, что только один игрок в истории НБА когда-либо достигал всего этого за один год: стал MVP сезона, лучшим скорером, вошёл в сборную всех звёзд защиты, выиграл чемпионат и стал MVP финала.

Кстати, Майкл Джордан сыграл все 82 матча за сезон девять раз за свою карьеру, а ещё два раза за свою карьеру он сыграл 81 встречу. Выкладывайся по полной, Леброн», — сказал Бэйлесс в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

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