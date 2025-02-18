Тим Хардуэй: Джимми Батлер, ты маленькая плакса

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй резко высказался в адрес лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера.

«Я говорил об этом людям, особенно на прошлой неделе, что не был согласен с действиями Батлера. У тебя контракт. Джимми, ты маленькая плакса, потому что они сказали тебе «нет». Раньше нам постоянно говорили «нет», и мы знали, как к этому относиться. Есть вопрос, и ты получаешь ответ «да» или «нет». Тебе может не понравиться вопрос, но ты не можешь отклониться от него и испортить команду», — приводит слова Хардуэя портал NBC Sports.