Стив Керр назвал один из величайших моментов в истории баскетбола с участием Стефена Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал величайший момент в истории баскетбола с участием лидера и разыгрывающего калифорнийского клуба Стефена Карри.

«Последний трёхочковый бросок Стефа на Олимпиаде в Париже в матче с Францией и его фирменное празднование «спокойной ночи» было одним из величайших моментов в истории баскетбола», — приводит слова Керра портал Clutch Points.

Напомним, в финале летних Олимпийских игр в Париже по баскетболу встретились сборные США и Франции. Встреча состоялась 10 августа и завершилась со счётом 98:87 в пользу американской национальной команды. Таким образом, они стали чемпионами Олимпиады.